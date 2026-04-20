DFS oo shaacisay in mas’uuliyiinta maamulka Waqooyi Galbeed isku khilaafeen Aqoonsiga Israa’iil

Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Daa’uud Aweys Jaamac ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay Safiirka ay Israa’iil u soo magacawday deegaannada Maamulka Waqooyi Galbeed.
Wasiirka oo wareysi gaar ah siiyay Telefishinka Al-jasiira ayaa sheegay in ay Dowladda Federaalka qaadeyso tillaabo kasta oo ay ku difaaceyso Midnimada dalka.
Sidoo kale, Wasiir Daa’uud ayaa sheegay in xitaa mas’uuliyiinta deegaannada Maamulka Waqooyi Galbeed aysan isku raacsaneyn Aqoonsiga Israa’iil iyo Safiirka ay u soo magacowday.
“Aqoonsiga ISL ee Waqooyi Galbeed xitaa iskuma waafaqsana mas’uuliyiinta maamulkaasi, shacabkana maba rabaan in ISL ay soo farogaliso” ayuu yiri Wasiir Daa’uud Aweys.
Hadalka Wasiir Daa’uud Aweys ayaa ku soo aadaya xilli inta badan dalalka Caalamka ay ka horyimaadeen Safiirka cusub ee ay Israa’iil u soo magacawday Maamulka Waqooyi Galbeed.