Ra’iisul Wasaaraha Pakistan ayaa gaaray magaalada Doha ee dalka Qatar

Ra’iisul Wasaaraha Pakistan, Shehbaz Sharif, oo ah dhexdhexaadiyaha ugu weyn ee u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan, ayaa maanta gaaray Qatar kadib safar uu ku tegay Sacuudiga, halkaas oo uu kula kulmay Amiirka Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Sida laga soo xigtay xafiiska ra’iisul wasaaraha Pakistan, Amiirka Qatar ayaa ammaanay doorka Pakistan, waxaana “labada dhinac ay taageereen dadaallada lagu dhimayo xiisadaha iyo xoojinta iskaashiga caalamiga ah si loo hubiyo amniga iyo xasilloonida gobolka, gaar ahaan hubinta in marinnada sahayda tamarta ay si caadi ah u shaqeeyaan.”
Booqashada Shehbaz Sharif ee Saudi Arabia iyo Qatar waxay timid afar maalmood kadib wadaxaajoodyo heer sare ah oo u dhexeeyay wafdiyo ka kala socday Maraykanka iyo Iiraan oo ka dhacay Islamabad.
Waxaa la filayaa inuu u safro Mr Shehbaz dalka Türkiye.
Wadahadalladii ka dhacay Pakistan laguma gaarin heshiis degdeg ah oo si joogto ah u soo afjaraya dagaalka Bariga Dhexe. Si kastaba ha ahaatee, xabbad-joojin ayaa socotay qiyaastii 10 maalmood oo u dhexeysa Iiraan, Maraykanka iyo Israel.
Arbacadii, Amiirka Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ayaa telefoon kula hadlay madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, iyagoo ka wada hadlay saameynta dagaalka ku leeyahay “amniga maraakiibta caalamiga ah iyo xasilloonida suuqyada tamarta iyo silsiladaha sahayda.”
Donald Trump ayaa muujiyay in wareeg labaad oo wadaxaajoodyo nabadeed oo lala yeesho Iiraan laga yaabo inuu toddobaadkan dib uga bilowdo Pakistan.