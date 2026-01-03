Xildhibaanno si adag uga hadlay Dad lagu xiray Awdal

Xildhibaan Maxamed Abiib iyo Mukhtaar Xasan Maydhane ayaa si wadajir ah uga hor yimid tobanneeyo ruux oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka Somaliland ay ku xireen Magaalada Boorama ee Gobolka Awdal.

Waxa ay labada Xildhibaan sheegeen in sababta dadkaas loo xiray ay tahay in ay qaateen Calanka Falastiin halka Dadka Magaalada Hargaysa Xukuumadda Madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ay u fasaxday Calanka Israa’iil.

Sharci darro iyo xadgudub ayay ku tilmaameen in Dadka Awdal loo xiro Calanka Falastiin oo kuwa Hargaysa loo ogolaado kan Yuhuudda, waxa ay dadka ugu baaqeen in ay ka dhiidhiyaan oo diidaan awood-sheegashad lagu samaynayo.

“In Qofkii Boorama ku qaata Calanka FLSTN la xiro, Qofkii Hargaysa ku qaatana Calanka SRL loo fasaxo Diintee & Dastuurkee ayay ku jirtaa? Dadkayaga waxa aan leeyahay ka dhiidhiya oo diida, Cirroow shalay waxa aad seeriga u wadatay ayaa maanta anagane seeriga u qaadanaynaa, waxba yaa naloo soo dirin Madaxweyne ku xigeen oo isaga ayaa dulman” Ayuu yiri Xildhibaan Mukhtaar Xasan Maydhane

Abiib & Maydhane ayaa sheegay in aanay amni darro ka jirin Gobolka Awdal balse Xukuumadda Cabdiraxmaan Cirro ay abuurayso oo xirayso Dadka Rayidka ah si ay u kiciso dareenka Bulshada, waxa ay ku goodiyeen in ay hoggaaminayaan kacdoon ka dhan ah dadkaas xirxiran.

Waxa ay ku goodiyeen in ay raaci doonnaan dhabbaha ay raacday Sool oo hadda ah Dowlad-Goboleed ay aqoonsan tahay Dowladda Federaalka, Abiib iyo Maydhane ayaa Odoyaasha ugu baaqay in ay jiho wanaagsan u jeediyaan Mustaqbalka Reer Awdal.

Related News

SBC Radio Live

Facebook Feed

SBC is non Governmental media group (Radio, Television and Internet, SBC was established in June 2001 and its first FM Radio established in Puntland/North Eastern Somalia region.

Quick Links

Contact Info

  • Address: SBC Building Airport Road, Bossaso, Puntland, Somalia
  • info@allsbc.com
  • Office Phone: +2525-824012/824600
  • Mobile:+252-90-799628/+252-90759628

Download Our APP

Follow Us

Copyright © 2001 - 2023 Somali Broadcasting Corporation (SBC) All Rights Reserved.

Site Designed by ILEYS INC.