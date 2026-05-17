Trump oo sheegay war weyn oo uu sheegay inuu ku raacay madaxweynaha Shiinaha

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu ku raacay in Tehran ay tahay inay dib u furto marin-biyoodka Strait of Hormuz, inkastoo Shiinaha aanu muujin wax calaamad ah oo muujinaysa inuu arrinta ka dhex muuqan doono.
Trump, oo Jimcihii ka laabtay Beijing kadib laba maalmood oo wada-hadallo ah oo uu la yeeshay Xi, ayaa sheegay inuu ka fiirsanayo in la qaado cunaqabateynta Maraykanka ee saaran shirkadaha shidaalka Shiinaha ee iibsada shidaalka Iran. Shiinaha ayaa ah dalka ugu weyn ee iibsada shidaalka Iran.
Trump ayaa yiri: “Ma codsanayo wax raalli-gelin ah, sababtoo ah marka aad codsato raalli-gelin, waa inaad adiguna wax beddelkeeda sameysaa,” isagoo ka jawaabayay su’aal uu wariye ku weydiiyay diyaaradda Air Force One oo ku saabsan in Xi uu sameeyay ballan adag oo uu cadaadis ugu saarayo Iran inay dib u furto marin-biyoodka.