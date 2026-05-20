Iiraan: Haddii aad dagaalka dib ugu laabataan, waxaad la kulmi doontaan layaab badan

Wasiirka arrimaha dibadda Iran, Abbas Araghchi, ayaa isagoo ka jawaabaya hadalladii hanjabaadda ahaa ee Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ku saabsanaa suuragalnimada dib loo bilaabo weerar militari oo lagu qaado Iran, yiri: “Hubiya in ku noqoshada goobta dagaalka la socon doonto layaab badan.”
Araghchi ayaa qoraal cusub oo uu ku daabacay barta X ku yiri: “Bilooyin kadib markii dagaalka Iran lagu qaaday uu billowday, Kongareeska Maraykanka wuxuu qiray burburka tobannaan diyaaradood oo qiimahoodu gaarayo balaayiin doollar. Hadda waxaa si rasmi ah loo xaqiijiyay in ciidamadeenna xooggan ay noqdeen ciidankii ugu horreeyay dunida ee soo rida diyaaradda dagaalka ee casriga ah ee caanka ah F-35.”
Dhammaadka qoraalkiisa ayuu ku sheegay: “Casharrada aan barannay iyo aqoonta aan kasbannay darteed, hubiya in ku noqoshada goobta dagaalka ay keeni doonto yaabab badan.”
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa shalay ku andacooday inuu amray in la joojiyo weerar militari oo weyn oo lagu qaadi lahaa Iran, xilli uu sheegay in hoggaamiyeyaal gobolka ka tirsan ay codsadeen in weerarka la baajiyo.