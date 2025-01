Wasiir Xoosh oo ka hadlay sababta ay Puntland ku maqan tahay

Wasiirka Arrimaha gudaha Soomaaliya, Cali Yuusuf Xoosh ayaa sheegay, Puntland inay miiska wada hadalka kusoo laaban doonto, si ay uga qeyb qaadato geeddi socodka doorashooyinka dalka.

Wasiirka ayaa sheegay, in Dowladda Soomaaliya ay ka go’antahay in dalka meelaha nabadda ah ee la gaari karo laga qabto doorashooyinka qof iyo cod ah, isagoo sheegay, inta aan la gaarin doorashooyinkaas in dowladdu diyaar u tahay inay xalliso khilaafyada siyaasadeed ee dalka.

Wasiir Xoosh wuxuu sheegay Puntland oo uu kasoo jeedo inay imaan doonto oo ay ka qeyb gali doonto geeddi socodka doorashooyinka. Wuxuu sheegay Puntland in ay haatan ku maqan tahay hoggaamiyaheeda oo ka carooday kursi uu waayay.

“Puntland way imaanaysaa, talo ayayna ku imaanaysaa. Soomaaliya ayayna qeyb ka tahay, kamana maqnaan karto, qof gooni ahna damiciisa kulama maqnaan karo. Puntland dadkeedu marna kuma jirto inay Soomaaliya ka go’aan ama ka maqnaadaan. Hoggaamiye carooday oo kursi maalin u carooday hadduu weli ku maqan yahay, isaguna wuu imaanayaa,” ayuu yiri Cali Xoosh.

Wasiir Xoosh ayaa sheegay, dalku inuusan marnaba dib ugu laaban doonin doorashooyinkii uu dalku soo maray, isagoo sheegay dowladdu inay diyaarisay dhammaan sharuucdii iyo hannaankii uu dalku doorasho qof iyo cod ah ku aadi lahaa. Wuxuuna intaas ku daray in dalku uusan u xayirnaan doonin qof rabitaankiisa gaarka ah.