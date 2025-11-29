Wasiir hore Buuni oo laga saaray xisbiga Kulmiye

Xisbiga mucaaridka ah ee Kulmiye ayaa si rasmi ah u shaaciyay in xubinnimadii xisbigaas laga saaray afhayeenkiii hore ee xisbiga Cabdinaasir Maxamed Buuni.
Buuni ayaa lagu eedeyay qodobo ay ka mid yihiin in uu soo xaadiri waayay fadhiyadii xisbiga iyo weliba in uu jebiyey xeerarkii xisbiga u yaallay.
Kulmiye ayaa noqonaya xisbigii labaad ee bannaanka dhiga Cabdinasir Buuni, iyada oo hadda ka hor laga saaray xisbigii saaxadda ka baxay ee Ucid.
Xisbiga Kulmiye waxaa ka dhexjira khilaaf xoogan oo u dhexeeya xubnaha sare ee xisbigaas, iyada oo maalmihii la soo dhaafay ay haddallo isdhaafsadeen labada Kornayl ee Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin.