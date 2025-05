Vladimir Putin oo ku baaqay wadahadal toos ah oo uu la yeesho Ukraine

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku casuumay Ukraine inay ka qeyb gasho wadahadal toos ah oo dhici doona 15-ka May, saacado uun kadib markii hogaamiyeyaasha Yurub ay ku booriyeen Moscow inay ogolaato xabbad-joojin 30 maalmood ah.

khudbad telefishan oo dhif ah oo uu xiili dambe oo habeenimo ka jeediyey aqalka Kremlin-ka, Putin wuxuu sheegay in Ruushku uu raadinayo “wadahadallo dhab ah” oo loogu talagalay “in loo dhaqaaqo xasillooni iyo nabad waarta oo xooggan”.

Afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov ayaa markii dambe sheegay in Moscow “ay tahay inay tan ka fikirto” – laakiin wuxuu ka digay in “isku dayga in la cadaadiyo ay tahay wax aan faa’iido lahayn”.