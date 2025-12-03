Trump oo soo rogay amar kale

Mareykanka ayaa joojiyay in hore loo sii wado dhammaan codsiyada socdaalka ee muwaadiniinta kasoo jeeda 19ka dal ee hore loogu soo rogay mamnuucidda socdaalka, sida lagu xusay qoraal uu helay kanaalka BBC-da kala shaqeeya Mareykanka ee CBS News.
Saraakiisha socdaalka ayaa loo sheegay “inay joojiyaan xukunnada dhammaan kiisaska”, ayna hakad geliyaan xafladaha dadka muwaadin looga dhigayo ee mujaairiinta si ay u helaan dhalashada dalkaas.
Waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan warar sheegaya in Donald Trump uu ka fekerayo ballaarinta amarkii bishii Juun ee xaddidayay socdaalka 19 waddan oo la gaarsiiyo 30.
Waa adkeyntii ugu dambeysay ee sharciyada socdaalka kadib toogashadii todobaadkii hore ka dhacday magaalada Washington DC, kaasoo sababay dhimashada hal askari oo ka tirsan ciidamada Qaranka mid kalena uu xaalad halis ah ku jiro.
Eedeysanaha waa nin u dhashay dalka Afgaanistaan oo ku nool Maraykanka.
Taariikhdu markey ahayd 4tii Juun, Aqalka Cad wuxuu beegsaday 19 waddan – oo u badan Afrika, Bariga Dhexe iyo Kariibiyaanka, Soomaaliyana ay ka mid tahay – kuwaas oo wajihi doona xayiraad buuxda ama qayb ahaan socdaalka.
Amarka maanta oo Talaado ah waxaa soo saartay waaxda Adeegga Jinsiyadda iyo Socdaalka Mareykanka (USCIS), taasoo todobaadkii hore sidoo kale joojisay dhammaan go’aannada magangalyada, waxayna sheegtay inay dib u baari doonto fiisaha kaarka cagaaran ee la siiyo muhaajiriinta ka imaanaya Mareykanka ee ka soo jeeda waddamada laga mamnuucay safarka.
Qoraalka, oo si cad u qeexaya xannibaadaha la soo rogayo, ayaa leh: “Hakintan waxaa ku jira dhammaan noocyada iyo ku dhaqaaqidda go’aannada kama dambaysta ah (ansixinta, diidmada) iyo sidoo kale dhammaystirka xafladaha dhaarta.”