Trump oo la amakaagay oo la yaaban madaxda Iiraan

Warbixin ku saabsan qoraal uu Trump ku soo qoray baraha bulshada, wuxuu hadda ku tilmaamay diblomaasiyiinta Iran kuwa “aad u kala duwan” isla markaana “yaab leh.”
Wuxuu sheegay inay “Mareykanka ku baryayaan heshiis,” isagoo intaa ku daray in militarigooda la “baabi’iyay” isla markaana ay jirto “fursad eber ah oo ay dib ugu soo kabtaan.”
“Si kastaba ha ahaatee, si dadweynaha ayay u sheegeen inay ‘kaliya fiirinayaan soo jeedintayada.’ QALAD!!!” ayuu ku qoray Truth Social.
“Waxay u baahan yihiin inay si dhab ah uga fiirsadaan arrintan, ka hor intaanay goor dambe noqon, maxaa yeelay marka ay dhacdo, MA JIRTO WADDO LOO NOQDO, mana noqon doonto mid qurux badan!” ayuu intaa ku daray.
Si macnaha loo fahmo: Arbaco, Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran, Abbas Araghchi, ayaa sheegay in dalku “aysan u qorsheyn inay hadda gorgortamaan.” Wuxuu yiri fariimo ayaa lagu gudbiyay “dalal saaxiibo ah,” laakiin is-weydaarsigan ma ahayn “wada-hadal, gorgortan, ama wax la mid ah.”