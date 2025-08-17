Trump oo ku adkaynaya Ukraine inay aqbasho heshiiska nabada ee Ruushka

Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in diidmada Ruushka ee ah in la ogolaado xabbad joojinta ay adkeyneyso dadaallada lagu joojinayo dagaalka.
“Waxaan aragnaa in Ruushku uu diiday baaqyo badan oo xabbad-joojin ah oo aannu weli go’aamin goorta uu joojinayo dilka. Tani waxay sii adkeynaysaa xaaladda,” ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa X, ee horey loo oran jiray Twiter
Isniinta, hogaamiyaha Ukraine wuxuu u safri doonaa Washington DC, halkaasoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu ku boorin doono Zelensky inuu aqbalo heshiis nabadeed.
Trump ayaa sheegay in uu doonayo in uu ka gudbo xabad joojinta Ukraine si uu si toos ah ugu gudbo heshiis nabadeed oo joogto ah ka dib markii uu la kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Isbedel weyn oo mowqif ah, Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidaas ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Truth Social, kaddib shirkii Jimcaha in tani ay tahay “habka ugu wanaagsan ee lagu soo afjari karo dagaalka argagaxa leh ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine”, isaga oo intaas ku daray in xabbad-joojinadu marar badan “aysan sii jirin”.