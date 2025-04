Trump oo ka carooday hadal uu yiri Vladimir Putin

Donald Trump ayaa sheegay in uu aad ugu carooday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ka dib toddobaadyo uu isku dayay in uu ka xaajoodo xabbad joojinta Ukraine.

Wareysi uu siiyay NBC News, ayuu madaxweynaha Mareykanka ku sheegay in uu Putin ugu carooday in uu weeraray kalsoonida madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, wuxuuna ku hanjabay in uu canshuur 50% ah ku soo rogi doono waddamada iibsada saliidda Ruushka haddii uusan aqbalin xabbad joojin.