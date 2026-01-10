Trump oo digniin udirey Nigeria

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka digay inuu amri karo weerarro kale oo cirka oo uu ku qaado Nigeria, haddii la sii wado dilka Masiixiyiinta ee ka dhacaya dalka dhaca Galbeedka Afrika.
Wareysi uu siiyay wargeyska New York Times, Trump ayaa la weydiiyay in weerarradii Maalinta Kirismaska ee ka dhacay gobolka Sokoto ee waqooyiga Nigeria ee lagu bartilmaameedsaday kooxaha islaamiyiinta ay ahaayeen qayb ka mid ah olole militari oo ballaaran.
“Waxaan jeclaan lahaa in uu noqdo hal mar oo kaliya. Laakiin haddii ay sii wadaan dilka Masiixiyiinta, wuxuu noqon doonaa weerar joogto ah,” ayuu yiri.
Dowladda Nigeria ayaa horay u diiday eedeymihii Trump ee ahaa in ay ku guul-darreysatay ka ilaalinta weerarrada kooxaha jihaadiga ee ka dhanka ah masiixiyiinta , iyada oo sheegtay in “Muslimiin, Masiixiyiin iyo dadka aan diin lahayn” dhammaantood la beegsanayo.