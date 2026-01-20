Trump ayaa ku sheegay “doqonimo weyn” in UK ay iska dhiibtay jasiiradaha Chagos

Madaxweyne Donald Trump ayaa ku tilmaamay “fal daqonimo ah” in UK ay Mauritius ku wareejisay jasiiradaha Chagos taas oo ka dhigan in isbaddel weyn uu ku yimid go’aanka Mareykanka.
Maamulka trump hore ayey u soo dhaweeyeen in UK ay jasiiradaha ku wareejiso Mauritius.
Markii raysalwasaaraha UK, Keir Starmer, uu saxiixay heshiiska 22-ka bishii May ee sanadkii hore, waxa uu sheegay, “Madaxweyne Trump iyo isbahaysiga kale way soo dhaweeyeen go’aanka, sababtoo ah waxay u arkaan saldhigan mid istaraatiiji ah”
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka, Marco Rubio, ayaa sidoo kale soo dhaweeyay, wuxuuna soo saaray qoraal sheegaya in Trump uu muujiyay “taageerada uu u hayo guushan muhiimka ah”.
Jasiiradahan ayaa ka go’naa Mauritius ilaa iyo 1965-tii markaas oo boqortooyada UK ay gumeysaneysay. Britian waxay ku iibsatay dhulkaas 3 milyan oo lacagta istarliinka UK ah balse Mauritius ayaa ku dooday in si sharcidarro ah loogu qasbay in ay ku dhiibto dhulkaas.