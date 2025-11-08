TPLF oo caalamka u dirtay baaq ku aaddan Itoobiya

Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray (TPLF) ayaa ugu baaqday Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika inay cadaadis diblumaasiyadeed ku saaraan dowladda federaalka Itoobiya si ay u “joojiso colaadda oo ay u ixtiraamto heshiiskii Pretoria,” iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexeysa saxiixayaasha iyo cabsida sii kordheysa ee laga qabo in dib loo bilaabo colaadda.
Baaqan ayaa daba socda eedaymo ay kooxda TPLF oo ah xisbiga muhiimka ah ee dagaalka Tigray-ga u jeedisay dawlada federaalka oo ay sheegtay inay jabisay heshiiskii nabadda kadib markii ay duqayn diyaaradeed ku qaadday ciidamada Tigray-ga subaxnimadii Jimcaha.
Warqad furan oo ay u dirtay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ayay kooxda TPLF ku eedaysay dawladda dhexe in ay taageerto koox goonni u goosad ah oo Tigree ah oo hubaysan oo ka hawlgasha gobolka ay dariska yihiin ee Canfarta.
Arbacadii, maamulka Canfarta ayaa ku eedeeyay ciidamada Tigreega in ay u soo gudbeen dhulkooda, iyaga oo sheegay in ay weerareen tuulooyin dhowr ah ay xoog ku qabsadeen.
Dowladda federaalka ayaan weli ka hadlin eedeyntan ugu dambeysay; si kastaba ha ahaatee waxay hore ugu eedaysay kooxda TPLF inay jabisay heshiiskii nabada ayna khalkhal galisay gobolka.