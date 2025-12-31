Thaiiland oo sii daysay Askar lagu qabtay dagaalkii ay la galeen Cambodia

Thailand ayaa sii daysay siddeed iyo toban askari oo u dhashay Cambodia kuwaas oo lagu qabtay bishii Luulyo intii uu socda dagaalka xuduuda ee dhiiga badan uu ku daatay. Labada dowladood ayaa xaqiijiyay wareejinta askarta. Dib u dhac ayaa hal maalin ayaa yimid kadib cabashooyin ay Thailand ka muujisay xadgudubyo la sheegay in lagu sameeyay xabbad-joojinta, waxaana la fuliyay kadib cadaadis diblomaasiyadeed oo joogto ah oo ka yimid Shiinaha.

Sii deynta askarta waxay ka mid ahayd shuruudaha heshiiska xabbad-joojinta, waxaana maxaabiista askarta ay kicisay dareenka shacabka Cambodia. Bishii Luulyo, xiriirka sii xumaanayay ee u dhexeeyay Thailand iyo Cambodia ayaa isu beddelay dagaal hubeysan oo ka dhacay xuduudda lagu muransan yahay — tan iyo markaas, tobannaan qof ayaa la dilay, ku dhowaad nus milyan oo kalena waa barakaceen.

Related News

SBC Radio Live

Facebook Feed

SBC is non Governmental media group (Radio, Television and Internet, SBC was established in June 2001 and its first FM Radio established in Puntland/North Eastern Somalia region.

Quick Links

Contact Info

  • Address: SBC Building Airport Road, Bossaso, Puntland, Somalia
  • info@allsbc.com
  • Office Phone: +2525-824012/824600
  • Mobile:+252-90-799628/+252-90759628

Download Our APP

Follow Us

Copyright © 2001 - 2023 Somali Broadcasting Corporation (SBC) All Rights Reserved.

Site Designed by ILEYS INC.