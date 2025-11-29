Taliyaha ciidanka difaaca Puntland oo beeniyay warar laga faafiyay

Taliyaha ciidanka difaaca Puntland Gen. Aadan Cabdi Xaashi ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku beeniyay warar baraha bulshada lagu faafiyay oo sheegaya in khilaaf u dhexeeyo isaga iyo taliyaha Booliska Gen. Muumin Cabdi Shire.

Taliye Aadan wuxuu wararkaas ku tilmaamay kuwo dacaayad ah oo ay taliyeyaasha iyo ciidanka ka faafinayaan kooxda Daacish oo ku jabtay dagaalka Calmiskaad.

Dhanka kale Gen. Aadan Cabdi Xaashi ayaa sheegay in ciidanka difaaca Puntland ku jiraan howlgalo lagu baadi goobayo haraadiga kooxda Daacish oo sida uu tilmaamay ku dhuumaalaysanaya godadka iyo dhirta hoostooda.

Taliyaha ayaa ciidanka howlgalka ku jira ku bogaadiyay shaqada naf hurka leh ee ka wadaan buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari.

Related News

SBC Radio Live

Facebook Feed

SBC is non Governmental media group (Radio, Television and Internet, SBC was established in June 2001 and its first FM Radio established in Puntland/North Eastern Somalia region.

Quick Links

Contact Info

  • Address: SBC Building Airport Road, Bossaso, Puntland, Somalia
  • info@allsbc.com
  • Office Phone: +2525-824012/824600
  • Mobile:+252-90-799628/+252-90759628

Download Our APP

Follow Us

Copyright © 2001 - 2023 Somali Broadcasting Corporation (SBC) All Rights Reserved.

Site Designed by ILEYS INC.