SSC Khaatumo oo Markale Somaliland Ku Eedaysay Colaada Ceerigaabo

Maamulka SSC Khaatumo ayaa sheegtay in Somaliland ay si badheedh ah u beegsatay qaar kamid ah shacabka Ceerigaabo, kadib dagaal 2 maalmood magaalada ka socday.

Warsaxaafadeed kasoo baxay SSC Khaatumo, ayaa lagu sheegay in dagaalka dhacay uu sababay dhimasho dad shacab ah, iyo dhac loo gaystay hantida dadweynaha qaarkood, falkaas oo aan ahayn kii ugu horreeyey balse ay Somaliland muddo badan handaad ku haysay qaybo kamid ah shacabka.

“SSC Khaatumo falkan waxa ay u aragtaa duulaan badheedh ah iyo xadgudub ka dhan ah xuquuqda bulshada,” ayaa lagu yidhi warsaxaafadda. “Maamulka SSC Khaatumo waxa kale oo uu xusaya duqayntii aan kala sooca lahayn ee 9-ka bilood ay Somaliland ku haysay Laascaanood, taasi oo galaafatay nolosha dad shacab ah.”

Madaxweynaha Somaliland ee cusub, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, ayay warsaxaafadeedku sheegtay in uu xaaladda uga sii daray, uuna go’aansaday in uu xoog ku gaadho xuduudii Ingiriiska. Cirro ayaa dhankiisa sheegay in uu xal diblumaasiyadeed ku joojin doono colaadda.

Dagaal 2 cisho magaalada Ceerigaabo ku dhexmarayay ciidamada Somaliland iyo kuwa SSC Khaatumo, ayaa hadda istaagay, iyada oo ciidamada SSC Khaatumo ay sheegeen in ay magaalada xeelad dagaal uga baxeen, dhinaca kalena warbaahinta Somaliland ayaa sheegaysa in magaalada awood lagaga saaray.

Ilaa hadda si rasmi ah looma sheegin khasaaraha rasmiga ah, lakiin waxa jira dad shacab ah oo dhimasho iyo dhaawac leh, sidoo kale khasaare ayaa soo kala gaadhay labada dhinac.