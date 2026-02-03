Soomaaliya iyo Ruushka oo wada saxiixday heshiis Caafimaad

Dowladaha Soomaaliya iyo Ruushka ayaa wada saxiixday heshiis is afgarad ah oo lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka dalka.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka XFS, Dr Cali Xaaji Aadam iyo Wasiir ku xigeenka Caafimaadka Ruushka, Oleg Salagay ayaa magaalada Geneva ku wada saxiixday heshiiskaasi.
Labada dhinac ayaa sheegay in heshiiska uu la xiriiro dhinacyada horumarinta adeegyada caafimaadka, tayeynta iyo tababarida shaqaalaha.
Wasiirk Caafimaadka XFS, Dr Cali Xaaji ayaa sheegay in heshiiska ay ka faa’iideysan doonaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan sidii sare loogu qaadi lahaa adeegyada caafimaadka.
Soomaaliya iyo Ruushka ayaa leh xiriir diblumaasiyadeed oo dhow, iyagoo iska taageera dhinacyada caafimaadka, amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda.