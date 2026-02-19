Shirkii madaxda Federaalka iyo Golaha Mustaqbalka oo ka furmay Villa Somalia

Golaha Mustaqbalka ayaa gaaray xarunta madaxtooyada ee Villa Somalia, haalkaas oo goordhow uu ka furmay shirkii ay ku balansanaayeen iyaga iyo madaxda Dowadda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada ku soo dhaweeyay Golaha Mustaqbalka oo ka kooban Madaxweyneyaasha Puntland & Jubaland, iyo Madasha Samatabixinta oo ay ku jiraan qaar ka mid ah madaxdii hore ee dalka.
Qodobka ugu weyn ee shirka looga hadlayo waa arrimaha doorashooyinka oo ay Golaha Mustaqbalka doonayaan in ay dalka ka dhacdo doorasho waqtigeeda ku dhacda oo heshiis lagu yahay, halka Dowladda Federaalka ku adkaysanayso doorasho qof iyo cod ah.
Shirkan oo muddo la sugayay ayaa la saadaalin karin natiijada ka soo bixi karta, maadaama uu yahay shirkii ugu horreeyay oo yeeshaan Golaha Mustaqbalka iyo madaxda Dowldda Federaalka.