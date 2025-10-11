RW Xamse oo isbadal ku sameeyay Agaasimayaal guud

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, Xamsa Cabdi Barre, ayaa si rasmi ah u magacaabay Agaasimeyaasha Guud ee laba ka mid ah wasaaradaha muhiimka u ah horumarinta dalka.
Wareegto ka soo baxday xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa lagu magacaabay, Faarax Cabdinuur Axmed – Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Howlaha Guud, Dib-u-dhiska iyo Guriyeynta, iyo Mahdi Sheekh Cabdullaahi Cumar – Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoloojiyadda ee Soomaaliya.
Magacaabistan ayaa qayb ka ah dadaallada ay Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Xamsa ku xoojinayso hufnaanta, hannaanka shaqo iyo dardar-gelinta howlaha wasaaradaha dowladda.
Labada mas’uul ee la magacaabay ayaa leh khibrad iyo aqoon u sahlaysa inay hoggaan iyo hanuun cusub u horseedaan wasaaradahooda, xilli dalka uu wajahayo baahi weyn oo la xiriirta dhismaha kaabeyaasha dhaqaalaha iyo horumarinta isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda.
Waxaa lagu wadaa in agaasimeyaashan cusub ay si degdeg ah ula wareegaan xilalkooda, islamarkaana ay la yimaadaan qorshayaal wax ku ool ah oo lagu horumarinayo adeegyada ay wasaaradahoodu bixiyaan.