RW Xamsa oo dalka Morocco u safray

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamsa Cabdi Barre iyo wafdi uu horkacayo ayaa maanta u safray Dalka Morocco ee Waqooyiga Qaaradda Afrika kaddib markii uu martiqaad ka helay Boqorka Dalkaas.

Xamsa Cabdi Barre ayaa kamid ah madax ka kala socota 120 Dal oo ka qaybgalaya shirka looga hadlayo isbaddelka Xawliga ku socda ee Siyaasadda Caalamka, Mustaqbalka Amniga, Dhaqaalaha iyo is dhexgalka Dalalka Adduunka.

Waxa uu kulamo la qaadan doonnaa madaxda kala duwan ee shirka 17aad ee MEdays ka qaybgalaysa, sidoo kale waxa uu qaabili doonnaa Madaxda Morocco iyada oo lagu wado in uu khudbad uu uga hadlayo Soomaaliya uu ka jeedin doonna.

Martida ka qaybgalaysa ayaa ka kala imaanaysa Dalal dhaca Qaaradaha Afrika, Aasiya, Laatiin Ameerica & Dalal kale oo jasiiro ku jira kuwaas oo danaynaya arrimaha muhiimka ah ee caalamka la xiriira ee shirkaan looga hadlo.

Related News

SBC Radio Live

Facebook Feed

SBC is non Governmental media group (Radio, Television and Internet, SBC was established in June 2001 and its first FM Radio established in Puntland/North Eastern Somalia region.

Quick Links

Contact Info

  • Address: SBC Building Airport Road, Bossaso, Puntland, Somalia
  • info@allsbc.com
  • Office Phone: +2525-824012/824600
  • Mobile:+252-90-799628/+252-90759628

Download Our APP

Follow Us

Copyright © 2001 - 2023 Somali Broadcasting Corporation (SBC) All Rights Reserved.

Site Designed by ILEYS INC.