RW Abiy Axmed: “Waxaan dhisnay ciidan la dagaallama argagixisada Soomaaliya”

Ra’iisul Wasaare Abiy ayaa sheegay in Itoobiya ay dhistay ciidan la dagaallama “argagixisada Bariga Afrika.”
Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu hadalkan ka sheegay khudbad uu maanta ka jeediyay magaalada Hawassa, munaasabadda sannad-guuradii 65-aad ee aasaaska Taliska Hawlgallada Gaarka ah ee Ciidanka Difaaca Itoobiya.
“Diyaargarowgeennu waa inaan xaqiijinno nabadda Afrika,” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Abiy, isagoo raaciyay, “Waxaan u taagannahay inaan u noqonno garab iyo gaashaan dalalka gobolkeenna.”
Sababtaas awgeed, wuxuu sheegay inay ka guureen tababarradii dhulka iyo buuraha una wareegeen tababarrada badda.
Wuxuu sheegay in la dhisay ciidan aqoonyahan ah oo ku filan ma aha oo kaliya Itoobiya balse gobolka oo dhan, si looga hortago argagixisada loona xaqiijiyo horumarka iyo barwaaqada gobolkeenna, iyadoo “la taageerayo shucuubta aan walaalaha nahay” ee wajahaya khataraha badda “laga bilaabo cirifka Soomaaliya ilaa cirifka Mitzvah.”
Marka laga soo tago Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed, waxaa munaasabadda goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka Berhanu Jula iyo mas’uuliyiin kale oo sare oo dhanka siyaasadda iyo milatariga dalka ah.
Farriin uu munaasabadda ka diray, Ra’iisul Wasaare Abiy wuxuu ku tilmaamay Taliska Hawlgallada Gaarka ah inay yihiin “ragga koofiyadaha gaduudan ee soo afjara dagaallada, kana hortaga dagaallada.”
Wuxuu sheegay in dhammaan dadka Afrikaanka ah ay Itoobiya ugu hambalyeeyeen dhisidda “xarun dagaal iyo mid iska caabin” oo isticmaasha tignoolajiyada casriga ah, taas oo aan ku koobnayn oo kaliya xeryaha balse ku fidsan goobaha istaraatiijiga ah.
Wuxuu sheegay in Itoobiya ay dhiseyso ciidan si looga hortago dagaalka iyo argagixisada ka dhacda gobolkeenna, loona soo afjaro muddo gaaban marka ay dhacaan.