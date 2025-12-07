Ruushka oo weerar ku ekeeyay Ukraine xilli Zelenesky uu rajo muujinayay

Ruushka ayaa sii waday weerarradiisa cirka ee Ukraine xalay, saacado kadib markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu sheegay inuu “wadahadal aad u miro-dhal ah” oo qadka taleefoonka ah uu la yeeshay kooxda dhexdhexaadoyeyaasha ee Donald Trump, taasoo ka dambeysay saddex maalmood oo kulamo wadahadallo ah oo ka dhacay Florida.
Duqa magaalada Kremenchuk, oo ah xarun warshadeed oo weyn oo ku taal bartamaha Ukraine, ayaa sheegay in magaalada si isdaba joog ah loogu geystay weerar “baaxad leh”. Ilaa hadda lama xaqiijin wax dhimasho ah.
Dhanka kale, Ruushka ayaa sheegay inuu soo riday 77 diyaaradood oo aan duuliye lahayn (drones) oo laga lahaa Ukraine, kuwaas oo ku sugnaa goobo kala duwan.
Duqeymaha cirka ayaa sii socday xitaa iyadoo dadaallada wada-xaajoodka nabadeynta dagaalka la sii xoojinayay, oo ay ku jiraan wadahadallo faahfaahsan oo u dhexeeyay Ukraine iyo Mareykanka oo ka dhacay Miami, kuwaas oo looga gol leeyahay in lagu diyaariyo heshiis nabadeed oo ay labada dhinacba aqbali karaan.