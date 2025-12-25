Ra’iisul wasaare ku xigeen Saalax Axmed oo codeeyay doorashada qof iyo codka ah

Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Saalax Axmed Jaamac ayaa kamid noqday muwadiniinta Soomaaliyeed ee maanta u codeeyay doorashada goleyaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka Banaadir.
Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka ayaa carrabka ku adkeeyay in maanta muwaadiniin badan ay heleen xaqooda dastuuriga ah, iyadoo bulshada ka muuqdo biseyl dimuqraadiyadeed ee dalka iyo ka-qaybgalka shacabka ee go’aan gaarista masiirkooda siyaasadeed.
Saalax, ayaa ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta is-diiwaangeliyay in ay si nabad ah uga qayb qaataan doorashada.
Sidoo kale, wuxuu ammaanay hay’adaha amniga iyo guddiyada doorashooyinka dadaalka ay ku xaqiijinta amniga shacabka iyo codayn-bixiyayaasha.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka socda codeynta muwadiniinta Soomaaliyeed ee doorashada qof iyo codka ah.