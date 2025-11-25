QM oo dalbatay baaritaanka duqaymaha Israa’iil ee Lubnaan

Xafiiska xuquuqul insaanka QM ayaa ku baaqay in si degdeg ah oo madax-banaan loo sameeyo baaritaano ku saabsan duqeymihii dhowaan ee Israa’iil ka fulisay Lubnaan, inkasta oo ay xabbad joojin la galeen Hezbollah.
Xafiiska ayaa xusay weerar toddobaadkii hore ka dhacay xerada qaxootiga Falastiiniyiinta oo ay sheegeen in saddex iyo toban qof oo rayid ah oo u badan carruur lagu dilay weerarkaasi.
Wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in in kabadan 313 qof la dilay, in ka badan 900-na lagu dhaawacay duqaymaha Israa’iil ee tan iyo xabbad joojintii hal sano kahor.
Israa’iil ayaa dhankeeda sheegtay inay isku dayayso inay ka hor tagto Hezbollah ay dib u dhisto awoodeeda, waxaana ay ku eedeysay kooxda ay Iiraan taageerto inay jabisay shuruudihii xabbad-joojinta.