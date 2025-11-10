Puntland oo si adag uga hadashay arrinta E-visa

Puntland iyo Somaliland ayaa sheegay in aan deegaannadooda lagu soo geli karin dal-ku-galka elektaroonigga ah (E-visa) ee ay bixiso dawladda federaalka Soomaaliya.

Puntand iyo Somaliland waxay tilmaameen in dadka soo galaya deegaannadooda ay dal-ku-galka ka qaadan karaan garoomada diyaaradaha (On Arrival).

Wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland Cabdullaahi Bile Nuur ayaa maanta sheegay in ay dal-ku-galka ku bixinayaan garoomada diyaaradaha, isla markaana go’aanka dowladda federaalka ee E-vsa uusan ka shaqaynayn deegaannadooda.

“Anagu haddaan nahay Puntland dadku waxay fiisaha qaadanayaan markay garoomada yimaadaan (On Arrival), arrinta E-visa wax jira maahan, waa arrin dadka dusha laga saaray, waxaana kula talinaynaa dowladda Soomaaliya in ay ka noqoto go,aankaas” ayuu yiri Wasiirka Cabdullahi Bile.

linkiga hoos taabo https://www.facebook.com/share/v/1BR8a4GwgA/

Related News

SBC Radio Live

Facebook Feed

SBC is non Governmental media group (Radio, Television and Internet, SBC was established in June 2001 and its first FM Radio established in Puntland/North Eastern Somalia region.

Quick Links

Contact Info

  • Address: SBC Building Airport Road, Bossaso, Puntland, Somalia
  • info@allsbc.com
  • Office Phone: +2525-824012/824600
  • Mobile:+252-90-799628/+252-90759628

Download Our APP

Follow Us

Copyright © 2001 - 2023 Somali Broadcasting Corporation (SBC) All Rights Reserved.

Site Designed by ILEYS INC.