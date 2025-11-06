Puntland oo go’aamo soo saartay

Golaha wasiirada Puntland oo maanta yeeshay shirkoodii todobaad laha ayaa soo saaray labo go’aan oo Puntland ku doonayso in ay uga maaranto adeegyada ay bixiyo dowladda federaalka.

Golaha wasiirrada Puntland ayaa go’aamiyay in wasaaradda amniga dib-loogu celiyo adeega bixinta deganaanshaha iyo dal-ku-galka baasaboorada ajanebiga yimaada Puntland.

Sidoo kale golaha wasiirrada Puntland waxay isku raaceen in 1-da January 2026, la hawlgeliyo hay’adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta Puntland ee (PID).

Puntland ayaa labadan go’aan gaartay, xilli maarmo ka hor ay dowladda federaalku joojisay fiisihii dal ku jooga ee laga bixin jiray dowlad goboleedyada, sidoo kale ay adeegyo badan ku xirtay kaarka aqoonsiga qaranka ee ay bixiso hay’adda NIRA.

Related News

SBC Radio Live

Facebook Feed

SBC is non Governmental media group (Radio, Television and Internet, SBC was established in June 2001 and its first FM Radio established in Puntland/North Eastern Somalia region.

Quick Links

Contact Info

  • Address: SBC Building Airport Road, Bossaso, Puntland, Somalia
  • info@allsbc.com
  • Office Phone: +2525-824012/824600
  • Mobile:+252-90-799628/+252-90759628

Download Our APP

Follow Us

Copyright © 2001 - 2023 Somali Broadcasting Corporation (SBC) All Rights Reserved.

Site Designed by ILEYS INC.