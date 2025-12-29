Pakistan oo mar kale ku celisay taageerada ku bixineyso ilaalinta midnimada Soomaaliya

Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya, Cabdisalaam Cabdi Cali ayaa khadka telefoonka kula hadlay Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Pakistan, Senatar Maxamed Ishaq Dar.

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay dowladda Pakistan garab-istaagga joogtada ah ay u muujiyeen Soomaaliya, gaar ahaan mowqifka cad ee ay ka qaadatay midnimada dalka.

Sidoo kale, Wasiir Cabdisalaam ayaa ka codsaday Pakistan in ay gacan ka geysato kor u qaadista walaaca Soomaaliya ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay (UNSC).

Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Pakistan ayaa dhankiisa ballan-qaaday in dalkiisu si buuxda u taageeri doono Soomaaliya, isla markaana uu mowqifkeeda ka difaaci doono Qaramada Midoobay iyo dhammaan goleyaasha kale ee caalamiga ah.

Wada-hadalkan ayaa imaanaya xilli Soomaaliya ay waddo dadaallo diblomaasiyadeed oo ay ku xoojinayso taageerada caalamiga ah ee ku aaddan ilaalinta midnimada iyo madax-bannaanida dalka.

