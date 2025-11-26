Pakistan oo ka jawaabtay eedeymo uga yimid Taliban

Sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Pakistan, ciidamada Pakistaan ayaa sheegay in aysan bartilmaansaneyn dadka rayidka ah, isla markaana aysan weerar qaadin iyadoo aan ogeysiis bixin.

Isagoo ka jawaabaya eedeymaha Afgaanistaan ​​ee ah in Pakistan ay beegsatay dad rayid ah ka dib duqeymo xagga cirka ah oo ay qaaday, afhayeenka militariga Pakistan, ahna agaasimaha guud ee ISPR Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry, oo la hadlayay saxafiyiinta Talaadadii, wuxuu yiri: “tallaabo kasta oo militari oo Pakistan qaado, waa mid aan la shaacin

Mar sii horeysay, Zabihullah Mujahid, oo ah afhayeenka xukuumadda ku meel gaarka ah ee Taliban ee Afgaanistaan, ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Pakistan ay duqeysay guri ku yaalla gobolka Khost, ayna ku dileen 10 carruur ah iyo haween, halka afar kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay Kunar iyo Paktika.

Waxaa uuu Pakistan ku eedeeyay inay ku soo xad gudubtay hawada Afghanistan, isla markaana ay duqeymo xaga cirka ah ka geysatay Pakistan, Khost iyo Kunar.

