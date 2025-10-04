MW Xasan Sheekh ”Muqdisho ma sii ahaan doonto magaalo ciriiri ah”

Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Maamulka Gobolka Banaadir uu mas’uul ka yahay maareynta dhulka magaalada Muqdisho, isaga oo iska fogeeyay eedeymaha mucaaradka ee ah in dowladda federaalka ay si khasab ah u barakiciso dadka.

Isagoo ka hadlayay khudbaddii Jimcaha ee masaajidka madaxtooyada, Xasan Sheekh ayaa sheegay in sharci ahaan maamulka Gobolka Banaadir uu leeyahay awoodda sharciyeed ee nidaaminta iyo maaraynta isticmaalka dhulka caasimadda, islamarkaana wixii khilaaf ama qalad ah lagu xallinayo hannaan sharci.

“Muqdisho ma sii ahaan doonto magaalo ciriiri ah oo Al-Shabaab ay ku dhuuman karaan, meydadkana aan laga soo saari karin, ama gaadiidka dab-damiska aan mari karin,” ayuu yiri Xasan Sheekh, isaga oo carrabka ku adkeeyay in tallaabooyinka socda ay ujeedkoodu yahay in lagu xoojiyo amniga, lana soo celiyo nidaamka iyo kaabayaasha magaalada.

Madaxweynaha ayaa qiray in dumisyada iyo barakicinta qaar ay saamaynayaan shacabka, balse ku tilmaamay tallaabooyin lama huraan ah oo loogu talagalay badbaadada iyo horumarka fog ee magaalada.

Xasan Sheekh ayaa intaa ku daray in muwaadiniinta haysta dukumenti sharci ah oo caddeynaya lahaanshaha dhulkooda ay xaq u leeyihiin in ay dacwadahooda ka gudbiyaan maxkamadaha Soomaaliyeed si ay u difaacdaan sheegashadooda.

