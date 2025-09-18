MW Xasan Sheekh ” Lama dhageysanayo dadka Banaanka ka qeylinaya ”

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya aysan dhegaysan doonin siyaasi ama dowlad-goboleed bannaanka ka qaylinaya oo doonaya in la qaato rabitaankiisa gaarka ah.

Madaxweynuhu waxa uu ugu baaqay dowlad-goboleedyada aan ka qaybgalin wadatashiyada siyaasadeed ee dalka in ay ku kalsoonaadaan wakiillada iyo masuuliyiinta ku metela Dowladda Federaalka ee u fadhiya labada gole baarlamaan, xukuumadda, iyo hay’adaha kale ee qaranka.

“Suurtagal ma ahan in dowlad-goboleedyadu ay soo dirsadaan masuuliyiin iyo siyaasiin metela dadkooda, oo fadhiya baarlamaanka labada aqal, xukuumadda iyo hay’adaha kale ee dowladda, haddana marka ay talo wadajir ah gaaraan, in la diido, taasina ma ahan wax suurtagal ah,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.

Wuxuu intaas ku daray: “Danta Soomaaliya, mustaqbalka dalka iyo aayaha dadka Soomaaliyeed, qof gaar ah oo leh ‘anaa diiday’ ama ‘anaa yeelay’ ma go’aamin karo.”

Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda uu hoggaamiyo ay tahay dowlad loo dhan yahay, aysanna diyaar u ahayn inay dhegaysato qof bannaanka ka qaylinaya oo rabitaankiisa gaar ah ku socda.

Waxa uu sheegay in dalka uu horey u socdo isla markaana lagu dadaalayo dhameystirka dastuurka.

Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya iyadoo muddo xileedkiisa ay ka harsan tahay wax ka yar hal sano, isla markaana aysan weli jirin heshiis siyaasadeed oo lagu mideysan yahay oo sheegaya in dalka doorasho qof iyo cod ah laga qabto, xilli ay weli ka maqan yihiin geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka labada dowlad-goboleed ee ugu miisaanka culus.

