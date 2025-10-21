MW Deni oo ka tacsiyeeyay Geerida Agaasimihii PDRC

Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa ka tacsiyeeyay geerida Agaasimihii Hay’adda PDRC Allaah ha u naxariistee Cali Faarax Cali (Farmiyeeri) .
“Allaah ha u naxariisto Cali Faarax Cali (Farmayeeri) Agaasimihii Hay’adda PDRC oo geeriyooday, wuxuu ahaa odey ku suntan arrimaha bulshada, nabadda iyo horumarka Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya, isagoo 20-sano hoggaaminayay Hay’adda PDRC oo Puntland wax weyn ugu taalla, muddaasi oo uu ka shaqeeyay horumarka, nabadgelyada , dimuqraadiyadda iyo dib-u-heshiisiinta.
Geeridiisa waxaan uga tacsiyeeynayaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed, gaar ahaa shacabweynaha Puntland, Hay’adda PDRC, eheladii iyo qoyskii uu ka geeriyooday, Marxuumka Allaah ha u danbi dhaafo oo hoygiisa ha kadhigo janatul fardowsa, Aamiin.”

