MW Deni oo amray in Gabdhaha loo fasaxo Garoonka Cayaaraha ee Mire Awaare

Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa amar ku bixiyay in Gabdhaha loo fasaxo Garoonka Kubadda Cagta ee Mire Awaare saacado kaddib markii Wasaaradda Dhallinyarada iyo Cayaaraha Dowlad-Goboleedkaas ay ka mamnuucday.

Sida ay xaqiijiyeen ilo kala duwan, Saacadihii lasoo dhaafay waa tan iyo markii uu soo baxay amarka lagu mamnuucay Gabdhaha in ay tagaan Garoonka Mire Awaare waxa ay cabasho dumarku u direen Madaxweyne Siciid Deni oo ugu dambeyn aqbalay.

Deni ayaa la sheegay in sababta uu ku jebiyay amarka Wasaaradda Cayaaraha ay tahay maadaama Dumarka ay door muuqda ka qaadanayaan is dhexgalka Bulshada iyo la shaqeynta Hay’adaha kala duwan sida kuwa Amniga.

Ujeedka cayaaraha loo qabtay oo ahaa is dhexgalka Bulshada ayuu Siciid Deni ugu garaabay in Dumarku laf dhafar u yihiin arrintaas loona baahan yahay in loo fasaxo u daawasho tagista Garoonka Mire Awaare oo hal kulan oo keliya uu tartankaan kasoo haray.

Kulanka ugu dambeeya waxa uu dhexmarayaa Ciyaartoyda Gobollada Nugaal iyo Bari, waxaa labada dhinac dhexyaalla Koobka oo naadigii adkaada sidaas ku noqon doonna guuleysta sanadkaan, waxaa la filayaa in ay ka qaybgalaan madax kala duwan.

Wasaaradda Cayaaraha Dowlad-Goboleedka Puntland ee shalay Gabdhaha ka mamnuucday in ay tagaan Garoonka Mire Awaare ma sheegin sababta keentay go’aankaan, sidoo kale ma jiro war kasoo baxay oo looga hadlay amarka Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni.