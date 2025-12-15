Morocco: 37 qof oo ku dhintay daadad xooggan oo ka dhashay roob da’ay

Warbaahinta dawladda ee SNRT News ayaa Isniintii soo xigatay mas’uuliyiinta maxalliga ah inay sheegeen in ugu yaraan 14 qof lagu daweeyay isbitaal, oo ay ku jiraan laba ka mid ah qaybta daryeelka degdegga ah, ka dib markii si lama filaan ah roob xooggan uu Axaddii da’ay.
Qoraal ay soo saartay maamulka Safi ayaa lagu sheegay in howlgallada raadinta iyo samatabbixinta ay socdaan, isla markaana la qaaday tallaabooyin lagama maarmaan ah si loo sugo amniga meelaha ay dhibaatadu saameysey iyo in la taageero dadka deegaanka.
Burburka soo gaaray waddooyinka ayaa sababay in gaadiidka xanibmaan, gaar ahaan waddada dekedda magaalada xeebta Atlaantik.
Dalka Morocco ayaa waxaa ka da’aya roobab xooggan iyo baraf ka da’aya Buuraha Atlas, ka dib toddobo sano oo abaar ah oo faaruqisay qaar ka mid ah kaydadka ugu muhiimsan ee biyaha.