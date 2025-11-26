Maxkamadda Gobolka Banaadir oo xukun riday

Sida ku cad war-saxaafadeedka ay soo saareen Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, baaritaanno qoto dheer oo la sameeyay ayaa muujiyay in Maryan Maxamed Nuur ay isticmaashay shan koonto bangi iyo shan taleefan, kuwaas oo lagu dhex marsiiyay lacag dhan $2,170,889 (Laba Milyan, Boqol iyo Todobaatan Kun, Sideed Boqol iyo Sideetan iyo Sagaal Dollar).
Xafiiska Xeer Ilaalintu wuxuu sheegay in lacagahaasi loo adeegsaday, Maalgelineed falal argagixiso, Lacag dhaqid sharci darro ah, Fulinta qaraxyo, Dillaalka iyo iibinta agab argagixiso, Isku dirka qabaa’ilka iyo dhibaatooyin kale oo argagixisadu ku hayso bulshada Soomaaliyeed
Sida lagu sheegay bayaan xafiiska xeer ilaalinta kasoo baxay, Kadib markii maxkamaddu ay dhageysatay caddeymaha la horgeeyay, waxay Maryan Maxamed Nuur ku xukuntay, 6 sano oo xabsi ah, Ganaax lacageed oo ah $20,000, In lala wareego 8 boos oo dhul ah iyo n la baab’iyo dhammaan akoonaaddeeda, lana wareegto dowladda wixii hanti ah ee ku jira
Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa ku adkeystay in dowladda Soomaaliya ay ka go’an tahay la-dagaalanka maalgelinta argagixisada, lacag dhaqidda iyo falalka khatarta ah ee halista ku haya nabadgelyada dalka.