Masar iyo DFS oo beeniyay in la Joojiyay Baasaboorka Soomaaliga

Duulimaadyada ka baxaya Soomaaliya ee aadaya dalka Masar ayaa manta si caadi ah u shaqeynaya, iyadoo aysan waxba iska badalin socdaalka labada dal.

War qoraal ah oo ay soo saartay Shirkadda Diyaaradaha ee EgyptAir ayaa si rasmi ah loogu beeniyay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegayay in la joojiyay aqbalidda Baasaboorka Soomaaliga ee lagu tago dalkaas.

Qoraal ka soo baxay EgyptAir ayaa lagu caddeeyay inaysan jirin wax isbeddel ah oo ku yimid nidaamka socdaalka, isla markaana rakaabka wata Baasaboorka Soomaaliga ee haysta oggolaanshaha ay u safri karaan Qaahira si caadi ah.

Sidoo kale, Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ayaa xaqiijisay inuu sidiisii yahay isu-socodka labada dal, iyadoo dadweynaha loogu baaqay inaysan aaminin wararka aan xaqiiqada ku fadhin.

Saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada lagu faafiyay in la joojiyay Baasaboorka Soomaaliga oo lagu tago dalka Masar.

Masar iyo Soomaaliya ayaa leh xiriir diblumaasiyadeed iyo saaxiibtimo dhow, waxaana ay wadaagaan arrimaha Waxbarashada, Siyaasadda, Ganacsiga iyo Siyaasadda.

Related News

SBC Radio Live

Facebook Feed

SBC is non Governmental media group (Radio, Television and Internet, SBC was established in June 2001 and its first FM Radio established in Puntland/North Eastern Somalia region.

Quick Links

Contact Info

  • Address: SBC Building Airport Road, Bossaso, Puntland, Somalia
  • info@allsbc.com
  • Office Phone: +2525-824012/824600
  • Mobile:+252-90-799628/+252-90759628

Download Our APP

Follow Us

Copyright © 2001 - 2023 Somali Broadcasting Corporation (SBC) All Rights Reserved.

Site Designed by ILEYS INC.