Maria Corina Machado, oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel

Abaalmarinta “Nobel Peace” waxaa sanadkan la siiyay haweeney iyadoo dhibaato jirtay dimuqraadiyada u istaagtay.
María Corina Machado ayaa lagu siinayaa abaalmarinta Nobel kaddib markii ay noqotay mid ka mid ah “tusaalooyinka aan caadi aheyn” ee dhiiranaanta Latin America waqtiyadii u dambeeyay.
Guddoomiyaha gudiga waxa uu sheegay in Machado ay aheyd shaqsi dadka mideeya.
“Tani waa waxa saxda ah ee udub dhexaadka u ah dimuqraadiyada, iyo sida aan diyaarka ugu nahay difaaca mabaadi’da xukunka guud si kasta oo aan isugu raacsaneyn”.
“Xiliyada ay halista ku jirto dimuqraadiyada, waxaa aad muhiim u ah in la difaaco arrimaha guud”.
Machado waxay buuxisay “dhammaan qodobada” uu abaalmarinta u sameeyay Alfred Nobel ayuu yiri guddoomiyaha guddiga bixiya jaa’isadan.
Waxay “isku keentay dhammaan mucaaradka dalka, waxay si weyn ugu taageertay kala guur dimuqraadiyadeed oo nabad ah”.
Sida guddigu sheegeen Machado waxay “muujisay in tiirarka dimuqraadiyada ay sidoo kale noqon karaan kuwa nabada”.
Machado waxay ku jirtay dhuumaaleysi ilaa iyo sanadkii hore ee 2024.