Mareykanka oo weerar ku ekeeyay Daacish

Mareykanka iyo ciidamada isbaheysiga ah ayaa qaaday weeraro ballaaran oo ka dhan ah kooxda Daacish (IS) ee Suuriya, sida uu shaaciyay taliska dhexe ee Mareykanka ee Centcom.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hagayay duqaymaha Sabtidii shalay ahayd dhacay, kuwaas oo qayb ka ah howlgalka Hawkeye Strike, isagoo uga aargoosanaya weerarkii dhimashada badnaa ee IS ay ku qaadeen ciidamada Mareykanka ee Suuriya 13-kii December, Centcom ayaa sidaa ku qortay X.
Duqeymaha ayaa looga gol lahaa “dadaal lagu doonayay in lagula dagaallamo argagixisada laguna ilaaliyo ciidamada Mareykanka iyo kuwa saaxiibka ah ee gobolka, sida ay sheegtay Centcom.”
“Fariintayadu waa ay adag tahay: haddii aad dhaawacdo dagaalyahannadeenna, waan ku qaban doonnaa waanan kugu dili doonnaa meel kasta oo adduunka ah, si kasta oo aad isugu daydo inaad caddaaladda ka fogaato,” ayay tiri Centcom.