Mareykanka oo gacanta ku dhigay Madaxweynihii Venezula

Ciidamada Maraykanka ayaa weerar duqayn xooggan ah ku qaaday dalka Venezula ka dib amar uu bixiyey madaxweynaha Marayanka Donald Trump.
Qaraxyo xooggan ayaa la maqlay iyadoo iyo uuro cirka isku shareertay magaalada caasimada ah ee Caracas. Goobaha la bartilmaameedsaday waxaa ka mida xarumaha ciidamada dalka Venezuela iyo dhismayaasha masuuliyiinta dalkaas.
Madaxweynaha Venezuela ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo heer qaran ah, waxaana uu cambaareeyay weeraradaasi oo uu ku tilmaamay isku day Mareykanka uu ku doonayo inuu ku qaado Shaidaalka iyo macdanta dalkiisa. Basle madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu fuliyay weerar ballaaran oo ka dhan ah Venezuela, isla markaana uu qabtay hoggaamiyahooda, Madaxweyne Nicolás Maduro, iyo xaaskiisa.
“Dalka Mareykanka ayaa si guul leh u fuliyay weerar ballaaran oo ka dhan ah Venezuela iyo hoggaamiyahooda, Madaxweyne Nicolás Maduro, kaas oo isaga iyo xaaskiisa labadaba la qabtay lagana duuliyay dalka.”