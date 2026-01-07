Maraykanka oo markab labaad gacanta ku dhigay

Mareykanka ayaa gacanta ku dhigay markab labaad oo nuuca shidaalka qaada ah oo marayay badda Caribbean ka, sida uu sheegay Taliska Koonfureed ee Mareykanka.
Markabka, oo ah “Mid aan waddanna laga lahayn horeyna loo cunaqabateeyay,” ayaa lagu qabtay hawlgal sida ciidamadu sheegeen.
“Markabka la qabtay ee M/T Sophia, wuxuu ka howlgalayay biyo caalami ah isagoo fulinaya hawlo sharci darro ah gudaha badda Caribbean,” ayuu Mareykanku ku yiri bayaankiisa. “Ilaalada Xeebaha Mareykanka ayaa M/T Sophia u hagi doona Mareykanka si go’aan kama dambeys ah looga qaato.”