Koonfur Galbeed oo dalbatay in looso gacan galiyo Xildhibaan Jeesow

Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, Xasan Cabduqaadir, ayaa maanta ka hadlay howlgalada ay ciidamada ammaanku ka wadaan degmada Walanweyn iyo deegaannada hoos taga, isaga oo ammaan ballaaran u jeediyay ciidamada Milateriga iyo Darawiishta Koonfur Galbeed oo uu sheegay inay si buuxda u xasiliyeen xaaladda degmada.
Wasiirka ayaa sidoo kale soo dhaweeyay go’aannadii kasoo baxay Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, oo xukunno adag ka qaaday dadkii ku lugta lahaa colaaddii dhawaan ka dhacday degmada Walanweyn.
Waxa uu sheegay in tallaabooyinkaasi muujinayaan sida maamulka Koonfur Galbeed uga go’an tahay in la cirib tiro falalka amni-darrada iyo hurinta colaadaha beelaha.
Wasiirka Amniga ayaa ku eedeeyay Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow inuu yahay “qas-wade” isku diraya qabaa’ilka wada dega Walanweyn.
Wasiirka ayaa sheegay in dhowr jeer ay Xildhibaanku uga digeen balse ay hadda ka dalbanayaan Dowladda Federaalka in looso gacan galiyo maamulka Koonfur Galbeed si maxkamad loo soo taago.
Wasiir Xasan Cabduqaadir ayaa ku adkeystay in mas’uuliyadda wixii dhibaato ah ee ka dhacay Walanweyn uu leeyahay Xildhibaan Jeesow, isaga oo ku baaqay in dadka ku nool Yaaqbari Weyne ay ka shaqeeyaan nabadda, wada-noolaanshaha iyo ilaalinta ammaanka.
Dhanka kale, Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa si adag uga jawaabay eedeymaha Wasiirka, isaga oo hadalkiisa ku tilmaamay “ku xadgudub sharci iyo sumcad xildhibaan qaran.” Jeesow ayaa yiri: “Wasiir local ah uma jawaabayo, waana damiin dhulkiisa Al-Shabaab haystaan.”
Xildhibaan Jeesow wuxuu si cad u beeniyay inuu ku lug lahaa weerarradii iyo dagaalladii dhawaan ka dhacay Yaaqbari Weyne, Waxa uu ku adkeystay inuu mar walba ahaa nabadoon iyo dhexdhexaadiye, oo ka shaqeynayay xasilinta iyo heshiisiinta beelaha isku dhaca ee ku dhaqan deegaankaas.