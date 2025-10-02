Kolombiya oo dalkeeda ka caydhinaysa diblumaasiyiinta Israa’iil

Madaxweynaha Kolombiya, Gustavo Petro ayaa ku dhawaaqay in uu amar ku bixiyay in dalka laga saaro dhammaan diblomaasiyiinta Israa’iil ee weli ku sugan Kolombiya, sababo la xidhiidha waxa uu ku tilmaamay “dembi caalami ahi” oo ay ciidammada Israa’iil kula kacee doonyaha gargaarka ee u socday Qasa.

Intii aanu go’aankan soo bixin waxaa Kolombiya ku hadhsanaa afar diblomaasi oo Israa’iili ah, kaddib markii madaxweynaha garabka bidix uu xidhiidhka diblomaasiyadeed u jaray Israa’iil sannadkii hore, sida ay AFP ka heshay sheegay ilo xog ogaal ah.

In kasta oo xidhiidhkii diblomaasiyadeed la jaray, haddana Israa’iil waxay halkaasi ku lahad xafiis qunsuliyadeed oo ay ka shaqeeyaan 40 shaqaale ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo Kolombiyaan ah.

Related News

SBC Radio Live

Facebook Feed

SBC is non Governmental media group (Radio, Television and Internet, SBC was established in June 2001 and its first FM Radio established in Puntland/North Eastern Somalia region.

Quick Links

Contact Info

  • Address: SBC Building Airport Road, Bossaso, Puntland, Somalia
  • info@allsbc.com
  • Office Phone: +2525-824012/824600
  • Mobile:+252-90-799628/+252-90759628

Download Our APP

Follow Us

Copyright © 2001 - 2023 Somali Broadcasting Corporation (SBC) All Rights Reserved.

Site Designed by ILEYS INC.