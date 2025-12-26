Israa’iil oo ku dhawaaqday inay aqoonsatay Somaliland

Ra’iisul Wasaaraha ayaa maanta ku dhawaaqay in Jamhuuriyadda Somaliland ay si rasmi ah u aqoonsatay dal madax-bannaan

Ra’iisul Wasaare Netanyahu, Wasiirka Arrimaha Dibadda Saacid, iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa kala saxiixday baaq wadajir ah oo labada dhinac ah.

Bayaankani waxa uu ku socdaa iyada la tixraacayo heshiiskii Abraham, ee lagu saxeexay hindisaha madaxweyne Trump.

Ra’iisul Wasaare Netanyahu ayaa hambalyo u diray Madaxweynaha Somaliland, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdalla, wuxuuna ku ammaanay hoggaamintiisa iyo sida ay uga go’an tahay horumarinta xasilloonida iyo nabadda. Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku casuumay Madaxweynaha inuu booqasho rasmi ah ku tago Israel., sida ku cad bayaanka xafiiska rai’sul wasaaraha.

Madaxweynaha ayaa uga mahadceliyey Ra’iisul Wasaare Netanyahu baaqii taariikhiga ahaa ee uu ku dhawaaqay, wuxuuna muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guulaha uu Ra’iisul Wasaaruhu ka gaaray la dagaallanka argagixisada iyo horumarinta nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka.

Bayaanka ka soo baxay xafiiska rai’sul wasaaraha Isra’il ayaa lagu xusay in dawladda Israa’iil ay qorshaynayso inay si degdeg ah u ballaariso xiriirka ay la leedahay Jamhuuriyadda Somaliland iyada oo iskaashi ballaaran ka samaynaysa dhinacyada Beeraha, Caafimaadka, Tignoolajiyada iyo Dhaqaalaha.

Related News

SBC Radio Live

Facebook Feed

SBC is non Governmental media group (Radio, Television and Internet, SBC was established in June 2001 and its first FM Radio established in Puntland/North Eastern Somalia region.

Quick Links

Contact Info

  • Address: SBC Building Airport Road, Bossaso, Puntland, Somalia
  • info@allsbc.com
  • Office Phone: +2525-824012/824600
  • Mobile:+252-90-799628/+252-90759628

Download Our APP

Follow Us

Copyright © 2001 - 2023 Somali Broadcasting Corporation (SBC) All Rights Reserved.

Site Designed by ILEYS INC.