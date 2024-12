Israa’iil oo duqeyn la beegsatay goobaha lagu kaydiyo hubka ee Suuriya

Israa’iil ayaa xaqiijisay in ay weerar ku qaadday saldhig maraakiibta badda ee Suuriya, taas oo qayb ka ah dadaallada ay ku doonayso in ay ku baabi’iso hubka Suuriya ee ay ka cabsi qabto inuu gacanto u galo kooxaha jihaad doonka ah. Milatariga Israa’iil ayaa sheegay in ay burburiyeen diyaarado helikobteris ah, nidaamyada difaaca hawada iyo taangiyo.