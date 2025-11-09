Ireland oo ansaxisay isticmaalka cirbadda cusub ee ka hortagga HIV

Cirbad lagaga hortagayo HIV oo laga bixiyo Great Britain ayaa sidoo kale laga dhaqan gelin doonaa Waqooyiga Ireland, sida la xaqiijiyay.

Dawada (CAB-LA) oo la bixiyo labadii biloodba mar, ayaa beddel u ah kaniiniyada ka hortagga HIV, ee loo yaqaan PrEP, oo la isticmaalo maalin kasta.

Waxa bishii hore lagu dhawaaqay in cirbadda loo oggolaaday England iyo Wales, taasoo la jaanqaadaysa Scotland.

HIV waa fayras dhaawac u geysta unugyada difaaca jirka oo daciifiya awoodda uu jirku u leeyahay la dagaalanka caabuqyada iyo cudurrada maalinlaha ah.

Daweynta loo yaqaan PrEP waxa qaata dadka aan HIV-ga qabin si loo yareeyo khatarta qaadista HIV.

