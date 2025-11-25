Ilhan Omar oo sheegtay inay Soomaalida ka difaaci doonto weerar kaste oo uga yimaada Trump

Xildhibaanad Maraykanka Ilhan Omar iyo hoggaamiyeyaasha Minnesota Democratic-Farmer-Labor ayaa dhaleeceeyay Madaxweynaha Donald Trump oo weerar afka ah ku qaaday bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Minnesota.
Ilhan Omar, iyada oo ka hadlaysay dacwadihii musuqmaasuqa adeegyada bulshada ee Minnesota, oo qaar badan ay ku lug lahaayeen Soomaali-Amerikaan lagu eedeeyay inay lunsadeen boqolaal kun oo dollar oo loogu talagalay carruurta baahan, dhalinyarada qaba autism-ka, iyo dadka u baahan guryo, ayaa sheegtay in bulsho dhan aan loogu gef karin dambi uu geystay qof keliya.
Trump ayaa Jimcihii ku qoray bartiisa Truth Social inuu joojinayo sharciga deganaanshaha ku meelgaarka ah ee Soomaalida Minnesota, isaga oo aan wax caddeyn ah soo bandhigin, kuna andacooday in burcad Soomaaliyeed ay argagaxinayaan shacabka gobolka Mennosata.
Ilhan Omar oo la hadleysay ku dhawaad 400 qof oo Soomaali ah oo Minnesota ku sugan oo TPS ku jooga ayaa sheegtay inay hubin doonto wax kasta oo suurtagal ah si ay u difaacdo Soomaalida Minnesato.
Haddii TPS la baabi’iyo, waxay saameynaysaa 0.5% dadka Soomaaliyeed ee Minnesota. Waxaa ku nool qiyaastii 80,000 oo Soomaali Minnesoto kaliya; ku dhawaad 41,748 qof ayaa lagu qiyaasay inay Soomaaliya ku dhasheen sannadka 2024.
Inta badan Soomaalida Minnesota waxay ku dhasheen gudaha dalka ama waa muwaadiniin Mareykan ah. Qaar badan waxay Minnesota u yimaadeen iyagoo ah qaxooti ka soo cararay dagaalkii sokeeye ee socday tan iyo 1990-meeyadii.
Xoghayaha Amniga Gudaha ee Maraykanka, Kristi Noem, ayaa Axaddii Minnesota ka sheegtay in xafiiskeedu qiimeyn doono in laga laabto sharciga sharciha TPS ee muwaadiniinta Soomaaliyeed, taas oo marka hore u baahan 60 maalmood oo ogeysiis ah, sida uu weriyay New York Times.
Jaylani Hussein—agaaasimaha CAIR-MN oo ah urur u dooda xuquuqda Muslimiinta—ayaa sheegay in weerarada baraha bulshada ku faafay kadddib hadalkii ay qayb ka yihiin olole ballaaran oo abaabulan oo lagu faafinayo cabsi laga qabo Muslimiinta, isaga sheegay inay dambeeyaan siyasiyiin Israel u ololeeya.