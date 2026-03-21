Ilaalada Kacaanka Iran oo sheegay inay beegsadeen diyaarad dagaal oo F-16 ah

Wakaaladda wararka ee IRNA oo soo xiganaysa waaxda xiriirka dadweynaha ee IRGC, ayaa ku warrantay in diyaaradda “ay 3:45 subaxnimo barhtamaha Iran ku dhufteen nidaamka difaaca hawada casriga ah ee Ilaalada Kacaanka”.
IRGC ayaa sheegtay in diyaaraddan ay tahay tii saddexaad oo la bartilmaameedsado tan iyo markii uu dagaalka billowday, balse ma aysan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan labada kale.
Hadalka IRGC kuma cadda in diyaaradda dagaal ee ay sheegtay in ay maanta bartilmaameedsatay ay dhab ahaantii soo dhacday iyo in kale.
Milateriga Israa’iil ayaa horay u xaqiijiyay in mid ka mid ah diyaaradahooda dagaalka ay la kulantay “gantalka hawada sare” ee Iran.