Iiran oo beegsatay Saldhigyada Mareykanke ee Khaliij uu ku leeyahay

Iran ayaa bartilmaameedsatay hantida Maraykanka ee ku yaala wadamada Khaliijka Carabta iyada oo ka aargoosanaysa weerar weyn oo ay si wada jir ah u fuliyeen Maraykanka iyo Israa’iil, iyadoo gobolka uu ka cabsi qabo in uu dab ka qarxo dagaal joogto ah. Dowladda Iran ayaa saaka xaqiijisay weerarradeeda dhowr bartilmaameed, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Fars, oo ay ku jiraan Bahrain, Kuwait, Qatar iyo Imaaraadka Carabta, halkaasoo saldhigyo diyaaradeed oo leh hantida Mareykanka.
Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iran (IRGC) ayaa sheegtay in dhammaan bartilmaameedyada ciidamada Israa’iil iyo Mareykanka ee Bariga Dhexe ay ku garaaceen “dharbaaxo xooggan oo gantaallada Iran”. “Howlgalkan wuxuu sii socon doonaa si aan kala joogsi lahayn ilaa cadowga si ba’an looga jebiyo,” ayay tiri,Dhammaan hantida Mareykanka ee gobolka oo dhan ayaa loo arkaa inay yihiin bartilmaameedyo sharci ah oo loogu talagalay ciidamada Iran, ayay raacisay.
Wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Iran Hamid Ganbari ayaa u sheegay Al Jazeera in Iran ay xaq u leedahay in ay is difaacdo ayna ka xuntahay wax kasta oo bini’aadantinimo oo ka dhashay kororka militari ee hadda socda.
Ugu yaraan hal qof ayaa lagu dilay magaalada Abu Dhabi ee caasimadda dalka Imaaraadka Carabta, kadib markii dhowr gantaal oo laga soo tuuray Iran la qabtay, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi.
Baxrayn ayaa sheegtay in weerar gantaal lala beegsaday xarunta guutada 5-aad ee ciidamada badda Maraykanka, oo ay martigeliyaan. Dawladdu waxay ku tilmaantay “weerar khiyaano ah” iyo “xadgudub qaawan oo ka dhan ah madaxbanaanida iyo amniga boqortooyada”.
Wasaaradda Difaaca Kuwait ayaa sheegtay in Saldhigga Diyaaradaha ee Ali al-Salem ay la kulmeen weeraro dhowr ah oo loo adeegsaday gantaalaha ballistic-ga ah, kuwaas oo dhamaantood ay dhexda u galeen nidaamka difaaca cirka ee Kuwait.