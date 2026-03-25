Iiraan oo soo ridday diyaarad hawadeeda mareysay

Ciidamada Ilaalada Kacaanka Iiraan ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee Hermes, xili ay mareysay hawada Texraan.
Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Mizan, ciidanku waxay adeegsadeen nidaamkoodii ugu dambeeyay ee difaaca cirka si ay u soo ridaan diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee siday hubka.
Waxaa jira dhowr nooc oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Hermes ah oo fuliya hawlgallo kala duwan, waxaana inta badan loogu talagalay inay ururiyaan xogta sirdoonka.
Nooca cusub ee diyaaradaha noocaas ah, oo lagu magacaabo Hemes 900 – oo dhererkeedu yahay siddeed mitir – ayaa socon kara ugu yaraan 36 mayl.
Iiraan ayaa sheegtay inay burburisay 132 diyaaradood oo aan duuliye lahayn tan iyo m